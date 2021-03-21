當地時間3月18日至19日，中美高層戰略對話在安克拉治舉行。雙方圍繞各自內外政策、雙邊關係以及共同關心的重大國際地區問題進行了坦誠、建設性的交流。《人民日報》引述多位大陸國關學者分析，在中美關係發展的重要關口，這是雙方落實兩國元首通話共識的具體舉措。中美兩國在各個領域加強溝通、交流和對話，有利於加強戰略溝通，推動互利合作，妥善管控分歧，推動兩國關係沿著健康穩定軌道向前發展。

「兩國元首的戰略引領非常重要。」外交學院副院長王帆表示，中美高層戰略對話是落實兩國元首通話共識的重要舉措。雖然對話開始時因為美方不符合外交禮儀的做法而出現了一些插曲，但總體上看，這次戰略對話的交流是理性的、順暢的，達到了溝通的效果。對話總比對抗好，這樣的對話本身就能產生積極影響。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤指出，中美關係因美國上屆政府的錯誤做法遭遇嚴重困難，雙方有許多問題需要溝通。此次對話及時，內容豐富，時間也很充分。通過對話，雙方增進了相互理解，確認了可以合作的領域，例如雙方將建立中美氣候變化聯合工作組。雙方都表示希望繼續這種高層戰略溝通，這也是一個積極信號。

北京大學國際關係學院教授王棟表示，這次對話是拜登政府上台以來中美之間首次舉行的面對面戰略對話。雙方在對話中闡述了各自立場，有交流，也有交鋒，特別是中方通過闡述嚴正立場，打掉了美國一開始的傲慢。雙方通過對話加深了瞭解，對話具有建設性。

在此次對話中，中方強調，中國共產黨的執政地位是歷史的選擇、人民的選擇；中方堅定捍衛國家主權和民族尊嚴，堅決反對別國對中國內部事務指手畫腳；中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

阮宗澤表示，世界上很多國家都深受美國干涉行徑的危害，特別是廣大發展中國家。中方在對話中堅定地表達了在有關問題上的原則立場，特別是堅決反對美國干涉中國內政，相當於為中美關係划出了紅線，有助於減少戰略誤判。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，對於中美這樣兩個存在一定分歧同時又必須合作的大國而言，這樣的對話十分必要。中美雙方對話的前提是需要有相互尊重、求同存異的態度。美方在此次對話開場白中對中國內外政策進行無理攻擊指責，中方針鋒相對作出嚴正回應，捍衛了中國的主權、安全、發展利益，也有助於把對話帶回到正確的軌道上來。

刁大明說，中方在對話中著重介紹了中國治國理政實踐，表明瞭走本國選擇的發展道路的決心，這有助於加深美方對中方的瞭解。美方應該認識到，美國的價值並不是國際價值，美國說的並不是國際輿論，美國等少數國家制定的規則並不是國際規則。

王棟表示，中方闡明在台灣、涉港、涉疆、涉藏問題上的原則立場，展現了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。美方打著所謂「民主」「自由」「人權」的幌子干涉中國內政，這是中方絕對不會答應的，必須進行堅決反擊。「中方在對話一開始就指出了美國國內存在的問題，包括對少數族裔的種族歧視等。美方也承認了自己的問題，這就是以鬥爭促進理解的體現，也是外交上一個非常好的典型案例」。

中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。兩國有責任找到不同政治制度大國相處之道，為人類文明作出歷史性貢獻。

王帆表示，美國上屆政府將經貿問題政治化，但絕大多數美國在華企業繼續贏利，不但沒有離開中國市場，反而加大對華投資，這充分說明中美關係的本質是互利共贏。當前，中美兩國在抗擊新冠肺炎疫情、推動經濟復蘇、應對氣候變化等方面有廣闊合作空間，雙方完全可以本著對兩國和世界負責的態度開展合作。當然，這種合作必須是雙向的、互利的，平衡解決雙方關切。

阮宗澤指出，中方在對話中著重闡明瞭中國的根本發展目標，對內就是滿足人民群眾對美好生活的嚮往，對外就是通過自身發展為全人類的發展進步作出貢獻，這有助於美方增強對中國政策和發展前景的理解。中國加快構建新發展格局、不斷擴大對外開放，將為包括美國在內的世界各國創造更多合作共贏的機遇。

「中方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則發展對美關係，這是總結幾百年來大國關係史、面向未來提出的負責任理念。中國有關發展中美關係的理念非常具有遠見，是從構建人類命運共同體的高度上著眼的。」阮宗澤表示。

王棟表示，推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。中美兩國應共同努力，相向而行，推動中美關係向改善的方向發展，共同維護亞太地區和平穩定，為促進世界和平與發展作出歷史性貢獻。

(中時 )