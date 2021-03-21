美國總統拜登就任後首場美中外交與國安高層會晤，19日於阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)落幕，會議中美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表達對台灣、香港與新疆等地情勢的關切，卻引爆會議砲火四射，最終會談在沒聯合聲明下結束。對此，有學者擔憂，台海局勢恐面臨70年來最危險的時刻。

布林肯在開幕致詞中表示，北京的行為已威脅全球秩序的穩定，也讓美國嚴重關切台灣議題。這段發言觸碰到北京死穴，讓中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪重申，台灣為中國大陸不可分割的一部分，北京反對美國干涉內政，美國應拋棄對冷戰思維與衝突的著迷。

同樣的，對於香港與新疆議題，陸方也要求美國停止插手與抹黑，並放棄在反恐事務上的雙重標準。美國國內反應也可以看出雙方對會議看法的不同，而雙方關係恐難在一時片刻間好轉。共和黨聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）聲明指出，「我和拜登存在多項政策分歧，但每位美國人都該團結來共抗北京暴君」。大陸社群媒體的反應則是，「在阿拉斯加的大陸官員作的好，美國根本沒有誠意」。

至於台灣網友對於這場會談則表擔憂態度，如果中美兩國無法解決歧見，台海局勢是否會越發緊繃，對此，《中天新聞》20日報導，文大社科院長趙建民接受媒體採訪時表示，台灣已經有點變成中美議題的工具，看起來短期之間不會解決，台灣恐面臨70年來最危險的時刻。

(中時新聞網)