大陸外交部長王毅日前公開要求美國拜登政府恪守「一個中國」原則。外交部發言人歐江安今天表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中國政府利用各種手段打壓台灣，對兩岸關係發展毫無幫助，也激起國際間對台灣更強力且公開的支持。

王毅日前在記者會上聲稱，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間，「兩岸必然統一」，並敦促美國總統拜登政府確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」。

對於王毅的說法，歐江安今天在例行記者會回應媒體詢問時表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中國政府利用各種手段打壓台灣，對兩岸關係發展毫無幫助，也只會徒增台灣人民對中國政府的強烈反感，也激起國際間對台灣更強有力且公開的支持。

她說，中國政府的打壓不會改變台灣走向世界的決心，我們會持續與美國以及理念相近國家合作，為區域的和平、繁榮與穩定做出貢獻。

歐江安也引用陸委會之前對於中方說法的回應，強調台灣堅定維護國家主權與民主自由的立場，始終一貫；中華民國台灣是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣有權利與國際社會正常交往做朋友。台灣的前途更只有台灣2300萬人民有權決定，人民決定的結果必須受到尊重。

她說，維護台海和平穩定，是兩岸雙方的共同責任，而非一方以威嚇打壓將片面主張強加於另一方。因此我方再次呼籲中共當局，正視兩岸現實、尊重台灣民意，思考良善舉措，優先透過建設性的對話與交流，保障兩岸人民權益，才有助於逐步化解分歧，開創兩岸和平新頁。

(中時 )