頭份市珊湖社區關懷據點獲選衛福部銀髮健身俱樂部試辦點之一，3日上午舉行啟用儀式。（謝明俊攝）

銀髮健身俱樂部內健身器材都聯結電腦提供個人動態運動資訊。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌試用健身器材。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠接受足壓檢測。（謝明俊攝）

頭份市珊湖社區關懷據點獲選衛福部銀髮健身俱樂部試辦點之一，許多民眾前往試用。（謝明俊攝）

清華大學運動科學系主任邱文信說明長輩健身器材特色。

衛福部在全國甄選14個社區關懷據點，試辦銀髮族健身俱樂部，苗栗頭份市珊湖社區關懷據點經縣府推薦入選，3日上午正式啟用，現場備有6部聯結電腦提供個人運動動態資訊的健身器材，清華大學運動科學系師生並在場協助長輩接受足壓檢測，用先進的設備來讓長輩們更健康。

頭份珊湖社區關懷據點這次能夠獲選衛福部全國14個試辦點之一，是結合縣府社會處、頭份市公所及苗栗縣同心園健康促進協會等公、民單位合力提報申請計畫，加上珊湖社區活動中心絕佳景色及空間，以及據點妥善的營運資料，才得脫穎而出。

衛福部長照司為了提升銀髮族運動意願及體適能，從2020年底開始籌辦補助縣市政府在衛生所、日照中心、巷弄長照站或是社區關懷據點等，試辦銀髮族健身俱樂部，以友善安全的運動環境，來養成長者運動習慣，來延緩老化失能。珊湖社區關懷據點獲選苗栗唯一試辦點，完成設備架設進駐後，3日上午由縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、地方民代多人及清華大學師生團隊，共同見證啟用。

徐耀昌鼓勵長輩，不要長時間待在家裡看電視，多多走出家門，來到健身俱樂部鍛練肌耐力，可以減緩老化，也可減少跌倒。徐耀昌並在廠商的解說下，當場依序試用6種健身器材。羅雪珠也親身體驗足壓檢測，了解自己下盤部位狀態有無異常。

為有效執行銀髮健身俱樂部計畫，同心園協會與清華大學運動科學系、工研院共同合作，率先在苗栗縣引進廠商專為銀髮族設計的「悠健環銀髮運動服務系統」。長輩在使用器材後，將連結雲端監測管理系統，可以了解個人運動狀態，縣府歡迎長輩們多來報名參加，增進樂齡健康。

(中時 )