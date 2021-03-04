台中市政府社會局為鼓勵弱勢家戶儲蓄積極推動「兒少發展帳戶」，並結合民間單位善心，贈送物資給穩定繳存的家戶；4日特舉行「犇向團緣、捐贈一牛車」捐贈記者會，由社會局長彭懷真頒發感謝狀，感謝民間單位熱心公益，與市府攜手幫助社會角落需要關懷的民眾，許孩子一個脫貧的未來。

彭懷真說，兒少發展帳戶是針對105年1月1日以後出生，列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿18歲前；每人每月存款500到1250元，每年最高可存1萬5000元，政府再提撥同額款項，可說是全國最高的利息收入。

彭懷真指出，透過儲蓄帳戶模式為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。市府從106年到109年，台中市有241人連續3年穩定繳存，數量為全國第二，衛福部鼓勵家戶長期穩定儲蓄發放2500元獎勵金。

彭懷真表示，透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。截至110年2月，台中市有4583名兒少符合資格，其中2583人申請開戶，比率達56％。社會局再加碼，針對1131位109年全年度穩定儲蓄者，結合民間單位提供家戶尿布、學習餐具、玩具等物資，擴大鼓勵穩定儲蓄家戶。

社會局強調，感謝中華民國儲蓄互助協會、台中市道明儲蓄互助社、台中市水湳儲蓄互助社等，及天津路服飾商圈管理委員會捐贈物資，減輕家戶負擔，進而能穩定儲蓄；為方便家戶領取物資，即日起將寄送通知單，請民眾於3月29日至4月30日前，持通知單至原開立兒少發展帳戶的區公所領取。

(中時 )