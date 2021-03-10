雖春耕高峰期結束，農田用水量不高，但為應付農田正常灌溉所需，雲林農田水利會的466口井只要農民有灌溉需要都會啟動，據了解，大多數的水井都已啟動補充灌溉，下一波大量需水期是四月到五月一期稻作的灌漿期。

斗六市部分農田缺水灌溉向縣議員陳情，議長沈宗隆10日亦於臨時會建議縣府水利處與農田水利署溝通，灌溉尾水不要浪費，收集起來可備不時之需，可做為農用也可供工業用。

農田水利署雲林管理處表示，今年缺水嚴重，沒有浪費尾水的問題，且雲林水利會時代就有「迴歸水再利用」（排水再利用）的原則，把灌溉溝渠的水引入排水再攔阻，以灌區末端的二崙鄉最具代表，二崙鄉大義崙第一、第二制水閘門，就是截取大義崙排水的供給農田灌溉。

水利署雲林管理處指出，春耕用水高峰期是二月底至三月初，目前灌區農田缺水情形還好，整區地下水井都在備用狀態，雲林縣境有428口、嘉義與南投縣境38口，只要有灌溉需求就會補充。

雲林管理處指出，4月中旬至5月中旬稻子開花期，也需要大量用水，中區水資源局都承諾提供較多水量供應，一定會讓農民順利完成今年一期作灌溉。

至於湖山水庫供應的民生用水，縣府水利處長許宏博表示，目前水庫較滿水位少50％，預估可撐到5月底，根據中央請象專家評估，今年水情是正常偏少，不可有樂觀的期待，依然要加強節水。

(中時 )