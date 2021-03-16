國民黨立委林思銘16日在立法院關切新竹地區缺水問題，他主張，海水淡化廠的水現在是用作民生用水，應改為園區廠商使用，甚至專管專用、使用者付費。經濟部長王美花回應時透露，未來「確實規畫要在新竹建置一座長期的海淡廠」，專管供應園區廠商，也會朝此方向（專管專用、使用者付費）方向規畫。

林思銘表示，政府先前公開表示在新竹有鑿井17口，每日可供水3.2萬噸的水，去年至今已供水543萬噸，甚至比寶山水庫總容量來多，然而經過他了解，實際上依目前水情，每口井只能提供18噸的水，17口一天只能提供306噸的水，為何和官員發言有落差？

林思銘認為，竹科每年產值逾一兆元，有580家企業，提供15萬人就業，既然已有海水淡化廠，就該讓廠商儘量使用海淡水作為廠區用水，讓民生、農業用水回歸正常，而不要因為停灌而農民無法耕作、民生用水也受到影響。

王美花回應，目前新竹的海淡廠這是臨時機組，是以最快時間併入供水系統，未來確實規劃在新竹建置一座海淡廠，就有可能是專管供應園區廠商，也會朝此方向（專管專用、使用者付費）方向規畫。

(工商 )