八里汙水廠交接卡關，營建署直指新北市府應依期程移交接管，不應點而不交。新北市水利局21日發稿回擊，「巧婦難為無米之炊」，相關工作都需中央協助補助到位，惟中央僅以循淡管會議去解決新北提出的問題，未明確具體回應經費補助事宜，對地方將造成極大的財政及安全負擔。

水利局說，淡水河系汙水下水道系統涉及數百萬人汙水處理的公共安全，需謹慎、務實的檢視各項設施的妥善程度，辦理交接，新北市政府數次提出因氣候變遷，需有緊急應變或備援事項，才能確保系統運作的安全性。

水利局說，有關淡水河系汙水下水道系統移交接管事宜，應務實積極檢視設備管線含廠站功能，並逐站逐廠交接及後續財產移撥，依現場清點、缺失改善情形滾動式檢討移交期程。

水利局分析「淡水河系汙水下水道系統」歷年由資本門支出約1億2700萬元改善設備，點交階段已查有，汐止、新莊、獅子頭抽水站需進行改善以維持運作穩定性，初估需4億餘元，超過歷年常態支出，更有「系統性缺失」更需持續釐清及爭取經費改善。

人力部分行政院去年8月4日同意增加正式編制員額38人，正式人員進用分為外補及考試分發兩種方式，需較長的時間，目前工程單位進用人員較不順暢，故目前中央核定的38員額僅進用2員，新北是以超負荷的人力在執行移交接管各項工作。

水利局說，目前移交進度部分已在去年1月1日完成收集系統基隆河系1座抽水站及4座截流站移交作業，剩餘新店溪、大漢溪及淡水河共2座抽水站及19座截流站，因「系統性缺失」需釐清，尚未移交，水利局已於去年10月發包收集系統第9期代操作契約執行至今，並同時準備發包PCM來進行收集系統專案管理，實質上已善盡管理之責，未正式點頭實乃中央遲遲未允諾補助。

水利局已委請顧問公司研擬更新改善及管線檢視計畫，另針對收集系統抽水站系統性缺失專案研擬改善計畫，預計今年6月專案報請中央允諾計畫及補助修繕經費後，接管執行收集系統營管事宜。

水利局也說，水利局已派任專責人員以每週2日頻率針對八里汙水廠現場設備及單元展開「了解」，提早確認設備問題所在並擬定清點改善建議，絕對本於務實看待移交接管事宜，積極做好交接的準備，望中央極力來協助。

(中時 )