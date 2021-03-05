今年1月衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，差點擴大成社區感染，震驚全國。中央流行疫情指揮中心檢討後認為，各醫院由陪、探病者自行填寫的紙本記錄問題很大，決定將相關資料電子化，最快下周起實施。

指揮中心發言人莊人祥指出，利用現有的長照系統管理「陪探病實名制」，可提升疫情調查即時性，並增進防治作為執行效率，目前已請各醫院申請帳號、密碼，開通後就可使用。

這套系統將提供給沒有電子化的醫院使用，若大型醫院已有自己的電子實名制，並不強制加入。萬一疫情再度爆發，醫院須提供陪、探病者的相關名單。

另外，為和時間賽跑、儘快取得疫調資料，住院病人的資料和陪、探病者的資料必須每日上傳。後續使用狀況好，不排除逐步開放，擴大給其它對象使用。

指揮中心表示，民眾提供的資訊將上傳到長照系統，分別提供給衛生福利部、疾病管制署，在該系統最多保留28天，逾期將刪除資料。

(中時新聞網)