民進黨立委王定宇，被爆與民進黨發言人顏若芳同居。對此，顏若芳本人喊冤「誤會大了」，表示自己平時與父母同住，偶爾行程結束太晚才會到該處過夜，強調王定宇是分租其中一間房，就像學生宿舍。這個回應讓網友「超感動」，狂酸這兩人真正實現了老青共居的構想。

顏若芳稍早回應，直喊媒體（鏡週刊）看圖說故事實在誤會大了，並表示該住處為兩房一廳，交屋約1年，王定宇是分租其中一間，而自己平常和父母同住，偶爾因跑攤或聚餐太晚怕吵到父母，才會到該處過夜，但次數不多。顏若芳強調，與王定宇過去的互動，就像提攜她的前輩一樣，因前陣子王說要找房，才以每月8000元將其中一間房出租給他，如果自己有過去住，且隔天王定宇剛好要上班，才會順路送他一程。

顏若芳的說法引發網友討論，表示「保母制升級成專任教師制？」，「身為公眾人物都不懂得避嫌嗎」、「真正實現老青共居，太讓人感動了」、「念過大學都知道外面合宿是怎麼回事好嗎」、「瓜田不穿鞋，李下不正冠，虧你還發言人？」「不知道在座幾位當父母的，你女兒跟你說太晚了我跟學長住外面你會想甚麼？」

「老青共居」為前高雄市府曾提出的照顧青年、關懷長輩、營造世代計畫，分別推行「老青分租」、「老青共幢」及「分租認證」等三項輔助住宅方案，提供青年人安居樂業環境，減輕住宅負擔，並且促成年長者有青年人陪伴，彼此照顧，打造高雄成為世代和諧、共好的城市。該政策曾在前高雄市府時期實施、以兌現競選市長時之政見。

(中時新聞網)