民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，多次被直擊進出顏在台北的住處；王定宇先前曾塑造出的「愛妻形象」大崩壞。有網友大酸，指民進黨過去力挺通姦除罪化，「真的很棒」，並表示，還記得過去藍營民代爆出緋聞時民進黨是如何酸言酸語的嗎？希望這次民進黨一句都別少講。

王定宇被《鏡週刊》拍到頻繁進出比他小17歲的顏若芳住處，一周有時達5晚，報導並稱，顏若芳偶爾早起會先幫王定宇買早餐，返家後又一同出門；而顏若芳也會開車送王定宇到立法院上班。此外，似乎是為了掩蓋行蹤，王定宇會透過臉書打卡故佈疑陣，其中3月5日上午，他在台北車站附近打卡，卻被《鏡週刊》直擊在PO文時間不久後，從顏若芳住處出門。

網友在論壇發文表示，過去民進黨全黨都支持通姦除罪，想當然爾，也包括王定宇和顏若芳；想當年國民黨民代爆出與人進出薇閣，當初民進黨的發言到底有多酸還歷歷在目，如今王定宇連偷偷摸摸開房間都免了，直接在住處同進同出，狂酸「這就是時代的進步」。

王定宇的行為被網友酸爆，表示「合租不算開房間，safe」、「范雲也支持通姦除罪化唷」、「民代們的一致共識：通姦罪除罪化」、「有錢就能解決的事情，就靠小朋友來解決」、「民進黨不是色，就是貪」、「綠蟑螂跑哪去了？檢討別人不是都很大聲嗎？」

(中時新聞網)