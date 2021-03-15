神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚｜2021.03.15

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到民進黨發言人顏若疑似同居，王定宇今天上午閃電現身立院，8點多、10點多一共2次對外說明，前後加起來不到5分鐘。王定宇對租屋問題強調，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還要「再找」。

王定宇陷入桃色腥聞，沒有無辜者第一時間現身闢謠的反映，反而事隔多日才願意現身。王定宇今天心情很愉快，還開女記者玩笑，說早上第一時間沒採訪到他，「早起的鳥兒才有蟲吃」。

王定宇否認緋聞，僅對支持者表達「不好意思」，對耗費媒體資源很「歹勢」。

王定宇說，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，這幾天也看了事情的發展，至於這段時間讓支持的朋友擔心，讓媒體朋友花了很多時間，他覺得「很不好意思」，租屋的事情應該告一段落，他也不再租了，租了幾個月而已，「這就是一個租屋、房東房客的關係」，他太太從租屋到不租都清楚。

被問到未來如何解決居住問題，王定宇說，他之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴， 只有一個床位而已。

他並說，有關監察院的貼文，一剛始內容並不精準，後來他修改了幾次，他民國108年及109年都有申報，後來申報人員誤觸了，把 108年蓋過109年的，2年的資料都在監察院，上周經監察院的了解，也簽名應會揭露正確的狀況，不是監察院誤觸，是申報人員按錯鍵了，原來是109年要蓋過108年，就是作業上的疏忽，至於申報內容及資料全部早在監察院裡，申報沒有問題，就是在呈現時按錯鍵。

(中時 )