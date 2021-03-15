對於已婚的民進黨立委王定宇被週刊爆出頻繁出入小17歲未婚美女發言人顏若芳的住處，王定宇今（15）日上午現身立院強調，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元只租一個床位很貴。顏若芳今天也回應，對於私事造成公眾資源浪費，她深感抱歉，近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。

有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》表示，這個事件令人毛骨悚然的是王定宇背後勢力的運作，有幾台特定媒體幾乎沒報導相關新聞。他回想當時羅致政、王世堅等人被爆出類似新聞，好像就沒受到同樣「不討論私事」的待遇。

《文翔政論》臉書指出，王定宇過去就是什麼事都很能拗，不管是洩密還講錯話，能拗則拗。這次自己身陷醜聞，過程還是一直拗。他能罵所有人，但別人不能說他什麼，他也不會對任何事情認錯，「做神做鬼都是你，這麼厲害？」

《文翔政論》臉書表示，週刊在這次緋聞事件中其實也沒拍到王、顏兩人親密照，只是頻繁的同進同出啟人疑竇而已，但整起事件真正的看點，是王定宇一路下來如何硬拗這一切，還有他背後的勢力如何忙著幫他清理戰場。

《文翔政論》臉書揶揄，民進黨這艘大船，可能有「海」的幫助，才有今天的政權，大內宣的強度才會如此龐大。但這股「海」的力量，正在吞噬整艘船，今天可以勞師動眾去遮掩王定宇的「私事」，又怎麼知道哪天不會扭曲「公事」、隱滿「公事」，人民該知道的秘密都會被掃進「海」裡？

《文翔政論》臉書感嘆，「你只要懂海，海就會幫助你」，這是「海龍王彼得」的經典台詞，用在海派公子王定宇跟海派甜心顏若芳身上，還真是貼切！

(中時新聞網)