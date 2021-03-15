民進黨立委王定宇近日爆出同居風波，今(15)日他出席立法院國防外交委員會簽到時，針對相關問題進行回應，表示與顏若芳為純粹的租賃關係，家人對其全都知情，而監院財產申報的錯誤也都已更正，感謝外界的關心；但人在台北的王定宇，有網友注意到，他今天日常的打卡文卻寫著「早安，6:15的台南」。

王定宇受訪時表示，對於租屋的事情，該事件為單純的租賃關係，他的家人也全部知悉，目前也已經退租。對於監察院財產申報的問題，王定宇表示108年以及109年都有申報，但申報人員誤觸，造成108年覆蓋到109年，但兩年的資料都有在監察院的資料中，這禮拜就會進行修正；所以該事件不是監察院誤觸，而是申報人員的誤植問題。

在事件中，王定宇每天日常的「早安文」被媒體注意到，貼出的圖片位置並非他真正的「打卡位置」，王定宇在事後也坦承，那些照片都是他手機圖庫中的照片，早安文的重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事，一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。重點就是早安文，標示「都市和氣象」，他的早安文根本不是打卡表示自己位置。

而今日王定宇北上立法院開工，他今早的早安文打卡位置則出現在台南並寫下：「早安，6:15的台南」。

(中時新聞網)