澎湖是全台獨居老人比例最多的地區，且獨居老人超過半數已經80歲以上。在當地提供居家醫療、居家護理等服務的澎湖惠民醫院，因建築主體長年風沙吹蝕剝落，須覓地重建，預計耗資5.5億元，在今年7月動土，但目前卻僅募得1億。前副總統陳建仁為此拍攝宣傳片，盼各界伸出援手，幫助當地的老人獲得資源。

澎湖老化指數為離島地區中最高的縣市，扶老比逐年增加，獨居老人比例更居全台之冠。惠民醫院院長陳仁勇指出，目前澎湖有3800位失智失能者，但不到6年之後，失智失能長輩將多達4700人，相當於比現在激增了將近25％。然而，澎湖目前卻只有5個住宿式長照機構，合計僅有272床的量能。

陳建仁30年前與澎湖結緣，在澎湖湖西鄉與白沙鄉設置B型肝炎及C型肝炎的肝癌防治計畫研究站，當時澎湖醫療環境就已相當嚴峻。30年後，陳建仁看到離島老化情形嚴重，即使在各界長期努力下澎湖相對應的長照資源卻仍不足，心情更沉重，因此接受了惠民醫院重建計畫發起人呂若瑟神父的邀約，在冬日寒風中一起走訪惠民二村、後寮、大城北等地進行長達2日宣傳片拍攝，盼著各界了解澎湖目前的困境。

當地一名89歲的清泉阿公雙眼失明、臥床、沒有家人，不喜入住機構的他在鄰居提供住處及社政資源下一人居住，惠民醫院艾玫居家護理師定期的換藥、寒暄是清泉阿公最大的盼望；另在大城北的林大哥退休後因疾病氣切，無法言語表達、照顧生病的妻子，惠民醫院居家醫療及居家護理，是夫妻2人的照護支持；92歲的金瓜阿嬤與腦性麻痺的孫子一同居住在惠民二村中，孫子是惠民居家醫療的個案，阿嬤一直是醫護人員與孫子的最佳傳譯者，阿嬤年紀老邁行動漸形不便，又須照看孫子，前往醫院就醫更形困難，還好，有惠民醫療團隊會定期前往提供居家醫療。

惠民醫院在有限的人力下持續走訪長輩家，提供居家醫療。該院居家護理師艾玫護理師除護理之家的個案外，每個月走訪的獨居老人高達70人次，陳仁勇也常親自利用下班時間到有需要的長輩家探視。然而人力和空間上的不足，惠民醫院雖提供了澎湖最大量能90床的長照量能仍就遠遠不足，63歲的惠民醫院，目前的建築主體也因長年的風沙吹蝕剝落必須立即覓地重建。

有鑑於此，靈醫會希望打造一座可以服務澎湖近160位（住宿99位、日照60位）長輩的長照家園，以及提供居家長照每年2400人次的服務；若再加上一處擁有門診、住院、透析、復健和居家護理的醫療長照專區，希望屆時醫療照護涵蓋層面能較現在倍增。為支持當地民眾的需要，陳建仁在宣傳片中呼籲大眾一同陪伴澎湖走過老化之路，伸援手支持惠民醫院重建。

(中時 )