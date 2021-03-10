25歲鄭男10日上午10時，在淡水警方陪同下到淡水馬偕醫院就醫，鄭男不服約束，在急診室外毆打42歲李姓駐警衛，過程被民眾拍攝上傳至臉書「細說淡水」引發熱議，3名駐警衛見到暴力事件後聯合上前壓制鄭男，淡水警獲報後，立即派員到場，到場時鄭男已被駐警衛壓制在地，警方上前使用約束帶帶往保護室，4位駐警衛身上有多處紅腫暫時不提出告訴。

(中時 )