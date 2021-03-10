淡水男醫院外對警衛揮拳引熱議 4名警衛上前聯合壓制 14:572021/03/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水男醫院外對警衛揮拳引熱議 4名警衛上前聯合壓制（翻攝自臉書細說淡水／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25歲鄭男10日上午10時，在淡水警方陪同下到淡水馬偕醫院就醫，鄭男不服約束，在急診室外毆打42歲李姓駐警衛，過程被民眾拍攝上傳至臉書「細說淡水」引發熱議，3名駐警衛見到暴力事件後聯合上前壓制鄭男，淡水警獲報後，立即派員到場，到場時鄭男已被駐警衛壓制在地，警方上前使用約束帶帶往保護室，4位駐警衛身上有多處紅腫暫時不提出告訴。 嘉義富商擄人勒贖在逃嫌犯落網 檢聲請羈押禁見 2022選舉搶先報》新竹市長四黨搶 空降大戰在地聲量比一比 (中時 ) #鄭男 #駐警 #警衛 #聯合 #壓制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勝過日韓 台灣女力崛起 創業指數亞太第4 04:102021/03/09 焦點要聞 槍殺前妻2友人 罹癌麵包師傅移送橋檢前落淚稱後悔 13:042021/03/09 社會 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 20:042021/03/09 財經 台灣之光王大仁捲性騷 隔數月開腔：後悔個人行為帶來別人痛苦 08:372021/03/10 娛樂 2022選舉搶先報》民調首出爐 搶先看林飛帆初行情 10:382021/03/10 政治 男友畢旅與3女睡同房 她一聽「省錢無所謂」心碎 20:192021/03/09 生活 買這裡超優惠 比別人便宜20％爽住雙北市 14:372021/03/10 房市新訊 影射李友廷渣行徑 謝震廷嗆噁心 04:102021/03/09 娛樂新聞 UBA》4強決賽同樣有清場 12日開放索票 12:512021/03/09 體育 家暴男戴手指虎毆妻 秘錄器見稚女泣喊護母「要打119」 14:062021/03/09 社會 BMW競速奧迪飆破時速2百 肇事駕駛害華航副機師亡遭判4年 13:072021/03/10 社會 社會熱門新聞 眼鏡蛇竄家中淋熱水、亂棒打死 PO照苦換6個月徒刑 - 社會 送便當到成功嶺部隊請款遭拖欠 店家怒：不要錢當勞軍好了 - 社會 OL機車騎到沒油熄火 暖警提供空瓶還載去買油 - 社會 恐怖畫面曝光 龜山預拌車疑A柱死角 輾過老婦一路拖行 - 社會 資工系大學生吃13歲小女友害懷孕 賠50萬獲緩刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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