苗栗縣長徐耀昌4日上午前往竹南龍鳳宮探視龍鳳長青協會長者年度聚會。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌繼日前主持頭份市珊湖社區銀髮健身俱樂部啟用，4日上午在陪同蔡英文總統探視竹南大埔張藥房新厝後，隨即轉往竹南龍鳳宮，向龍鳳長青協會的長輩們致意，長青協會利用龍鳳宮綜合2樓禮堂舉辦年度才藝表演，讓長輩們平日練習的歌舞才藝，向大家展示，徐耀昌祝福長輩們身體健康，多活多動。

由理事長黃耀德主持的龍鳳長青協會，平日都利用竹南龍鳳宮綜合大樓2樓禮堂，召集住在附近的長輩們在此練習卡拉OK、跳舞等活動，提供長者們活動筋骨及交流的機會，非常受到長者們歡迎，長青協會並在每年定期舉行成果發表會，讓長者向大眾展示練習成果，也讓長者們藉此舉行新春團拜，互道恭賀新禧。

4日上午，徐耀昌先趕往竹南大埔張藥房新厝，陪同蔡英文總統探視張森文遺孀彭秀春後，立即轉往龍鳳宮探視長者，看到長者們活力十足的勁歌樂舞，徐耀昌非常欣慰，希望長者們不要待在家裡看電視，多出門活動，保持健康的身心，活得長長久久。

苗栗縣長徐耀昌赴竹南龍鳳宮探視龍鳳長青協會年度聚會

(中時 )