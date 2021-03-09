「村里平安箱」預計嘉惠台中市逾6000邊緣戶，市長盧秀燕稱讚，美麗菩薩讓人間有愛。（盧金足攝）

行動村里公益平台長年捐贈村里平安箱，幫助未取得政府補助邊緣家庭，華董世界華人工商婦女企管協會長翁素蕙為台中爭取每里10戶的資助名額，每戶4箱平安箱，預計嘉惠6250個邊緣家庭。市長盧秀燕9日頒發感謝狀，稱讚非常了不起，「感謝美麗的菩薩，讓我們看到人間有愛」。

行動村里公益平台長年推動捐贈「村里平安箱」，提供基本物資給未能取得政府補助的邊緣家庭，台中市自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長協助下獲得資助，華董世界華人工商婦女企管協會長翁素蕙更特別為台中爭取每里10戶資助名額，嘉惠台中6250個邊緣戶。

盧秀燕指出，「村里平安箱」是行動村里公益平台自2014年起針對有物資資助需求，但無法取得政府補助的邊緣戶，設計出的社會創新方案，至今已累計發出10萬箱平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭。

受新冠肺炎疫情影響，平安箱申請者不斷增加，盧秀燕感謝華董世界華人工商婦女企管協會長翁素蕙特別為台中爭取每里10戶的資助名額，每戶4箱平安箱，預計嘉惠台中6250個邊緣戶。

民政局長吳世瑋表示，台中市村里平安箱自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長們協助下獲得資助，其中更有4區18里已達10戶滿額申領門檻，18里里長也代表轄區里民，感謝行動村里公益平台各協助單位的付出，期盼在市府號召下，凝聚更多愛心民眾認購平安箱，落實關懷村里經濟弱勢邊緣戶。

受惠的民眾中，太平區坪林里有名里民扶養三名就讀高中、國中、國小的兒子，靠開補習班車的微薄薪水養家，遇寒假期間補習班休息便無穩定收入，家中又無其他經濟來源；里長賴啟誠發現後，協助該里民申請平安箱資助，讓他們三餐有著落。

賴啟誠代表該里民表達感謝，呼籲民眾踴躍響應，透過「村里平安箱」愛心物資，幫助更多弱勢民眾，打造更溫暖有情的台灣社會。

行動村里公益平台執行長林攸信表示，市價700元的村里平安箱內有米、麵、米粉、罐頭類、油品等，都是民眾需要的民生物資，如有需求，可至全家FamiPort列印申請單，填寫後交給里長蓋章，將申請表拍照「私訊」上傳到「行動村里-村里平安箱」粉絲團，資格審核通過後，就能在最短時間內獲得村里平安箱的幫助。

(中時 )