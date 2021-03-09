杏一（4175）受惠過年送禮需求提升，銀髮保健、營養品銷量增加，2月電商營收年成長達29.61％。該公司累計1~2月營收9.68億元，年成長2.97％。
根據衛福部食藥署和食品工業發展研究所統計，2019年臺灣保健食品市場創造超過1,300億產值，每年約5％~10％成長。
杏一表示，保健品和營養品屬常態性需求，品牌忠誠度較高，對於習慣杏一服務與商品的顧客，轉換通路的情況不多；隨著會員持續成長，有望提供穩定的營收。
門市部分，因今年對比去年同期疫情趨緩許多，防疫商品的需求減少，且遇上春節假期影響門診量造成來客數下降，2月營收4.41億元，年成長0.3億元。法人預估，杏一全年營收應可持續超越過往績效。
杏一截至目前兩岸共計290間門市及22座商場，預計3月將在桃園市及台中市各拓展1家門市，且位於桃園榮總的商場也即將開幕。
杏一表示，隨著國內外疫情逐漸趨緩，院內門市表現逐漸好轉，配合持續深化的社區型門市，樂觀看待2021年整體表現。
(工商 )
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