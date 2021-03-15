傳大陸官方要求阿里巴巴出售媒體資產 22:402021/03/15 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報報導，傳大陸政府要求阿里巴巴大幅削減其媒體資產，要求阿里巴巴專心經營其電商核心業務。 當前大陸祭出反壟斷大刀，處罰阿里巴巴等網路巨頭並部分整改要求，此前便傳出將要求阿里巴巴放棄部分非電商的業務。 同時，被暫緩上市的螞蟻集團也在金融監管機構的要求下進行整改作業。 跨國組合平衡基金 跨資產、跨區、跨產業靈活調整 15家經紀行疑養套殺 香港證監會發出限制通知書 (工商 ) #阿里巴巴 #要求 #媒體 #資產 #電商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各國加碼振興 風險性資產利多 04:102021/03/15 投資理財 打英文專線 消費者投訴出奇招 04:102021/03/15 全球財經 超前部署 兆豐銀賣海外聯貸債權 04:102021/03/15 金融．稅務 南區國稅局掌握交易資料 加強稽查炒房獲利 14:542021/03/15 財經 紓困金發放刺激潛在買盤 資金流入股票型資產創八周最大 19:322021/03/15 財經 胎盤「紫河車」來源 竟從殯儀館進貨 陸黑心業者遭踢爆 18:562021/03/15 社會 老蕭暖心買樂器 助攻國男標槍新紀錄 04:102021/03/15 娛樂新聞 固定收益資產近一周淨流出 為近年來第二度 19:392021/03/15 財經 消保官驚見 竹北房用3年前舊照 04:102021/03/15 地方新聞 《光電股》洪傳獻：盼5年持有太陽能電站資產達1GW 每年電費收入55億元 17:222021/03/15 財經 台積電除息前觀望 他曝周二收盤最低要求是這價位 19:012021/03/15 財經 財經熱門新聞 對台積電下馬威？三星洩3奈米GAA技術 最新進度曝光 - 財經 松下決心切了特斯拉 與其他汽車商合作 - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 日盛金疑有中資案 金管會：一定會處理 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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