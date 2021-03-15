華爾街日報報導，傳大陸政府要求阿里巴巴大幅削減其媒體資產，要求阿里巴巴專心經營其電商核心業務。

當前大陸祭出反壟斷大刀，處罰阿里巴巴等網路巨頭並部分整改要求，此前便傳出將要求阿里巴巴放棄部分非電商的業務。

同時，被暫緩上市的螞蟻集團也在金融監管機構的要求下進行整改作業。

(工商 )