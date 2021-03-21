北韓不滿馬來西亞將本國公民引渡到美國而宣布和馬國斷絕外交關係後，北韓駐馬來西亞外交官今天降下國旗、關閉大使館，準備搭機回國。

平壤19日宣布斷交這項令人震驚的舉動，並批評馬來西亞17日引渡一名北韓男子赴美是「盲目屈從」美國壓力所犯「不可饒恕的罪行」。

馬來西亞最高法院3日裁決，將北韓男子文哲明引渡到美國，面對洗錢罪名指控。他被控違反制裁規定向北韓出口違禁品。

在北韓宣布與馬來西亞斷交後，馬國要求北韓外交人員在48小時內離境。

北韓大使館是位於吉隆坡高檔地區的一棟大房子，使館人員今天將國旗和牌匾取下，並把使館大門鎖上。

北韓臨時代辦金有松（Kim Yu Song,音譯）在離開時指控馬來西和美國站在一起，「共謀」對抗北韓，並實施「大規模敵對行為」。

金有松是北韓駐馬來西亞最資深外交官，他告訴媒體，馬來西亞政策跟著美國走，「試圖剝奪我國主權、和平生存與發展」。

金有松稍後和一些似乎是外交官及家屬的人搭巴士離開。

他們隨後來到吉隆坡機場，把一堆行李放到手推車上，到普通乘客使用的櫃台辦理登機。

(中央社)