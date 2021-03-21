老公的小三是我媽！林月雲十指緊扣曖昧女婿？婚姻中理不清的事（翻攝自Youtube）

侯佩岑近日帶老公黃伯俊、媽媽林月雲上大陸真人秀《婆婆與媽媽》，因重提林月雲不倫往事，掀起不少罵聲，資深媒體人粘嫦鈺就在節目上談到侯佩岑、黃伯俊辦婚禮的內幕，並重挖林月雲當時在機場一個舉動，稱她有「欠缺婚禮」的心態。

粘嫦鈺在《新聞挖挖哇》表示，侯佩岑和黃伯俊當年在峇厘島辦完婚禮回台，夫妻倆和林月雲一起現身機場，照理應該是新郎新娘是重點，可當時竟是林月雲站中間，而她那時一手牽著女兒，另一手緊牽著女婿，讓在場媒體都看傻眼，主持人鄭弘儀也補充「丈母娘跟女婿不用牽成這樣」。

粘嫦鈺認為林月雲堅持站中間的心態是欠缺一個婚禮。（圖／翻攝自Youtube）

對於林月雲緊牽女婿的舉動，粘嫦鈺認為不恰當之外，也分析她主導權非常非常重，同時在宣示「我女兒找到這麼好的女婿，帥氣、年輕…也告訴很多人不要以為我歹命、我女兒也跟著我歹命，沒這種事！」雖然能理解林月雲疼愛女婿，但丈母娘如此緊牽女婿的狀況實在少見，讓粘嫦鈺直呼不妥，並稱很多媒體人曾探討林月雲當時堅持站中間的心態，「她就是欠缺一個婚禮，她欠走一次紅毯。」

另外，粘嫦鈺也透露侯佩岑和黃伯俊當年在峇厘島辦婚禮，女方是挽著邱嘉雄的手走紅毯，因為怕引起邱家子女不滿，才只能在國外辦婚禮，而林月雲一輩子沒走過紅毯、穿過白紗，當天婚後派對就被媒體問有沒有想當新娘，她便講出千古名言「萬般都是命，半點不由人」。

(中時新聞網)