法務部定於4月9日召開檢察官人事審議委員會，討論遴選檢察長名單，9名票選檢審委員日前對外徵求報名或推薦優秀人選，定於26日下午截止，票選檢審委員上午先公告人選名單， 包括廉政署副署長侯寬仁等37人。

檢審委員表示，為促進遴任檢察長徵求意願程序完善透明，避免遺漏錯誤，先行公告截至目前已報名或推薦人選名單共計37人。本次徵求報名或推薦，即將於今日下午截止。若本名單有遺漏或其他有意願報名者，請於截止期限前向票選檢審委員表達，供檢審委員自27日起，公開向各方蒐集意見。

37人名單如下：

一、檢察署外(共12位)

1.侯寬仁 法務部廉政署副署長 26期

2.洪培根 法務部參事 27期

3.謝道明 法務部行政執行署彰化分署長 28期

4.郭棋湧 法務部調查局政風室主任 29期

5.林豐文 法務部參事 30期

6.林嚞慧 法務部保護司副司長 32期

7.陳德芳 法務部廉政署中調組組長 32期

8.李海龍 法務部司法官學院主任祕書 33期

9.陳盈錦 法務部行政執行署副署長 33期

10.黃錦秋 內政部警政署政風室主任 35期

11.張春暉 法務部參事 36期

12.馮 成 廉政署主任祕書 37期

二、檢察署內(共25位)

1.林應華 高雄高分檢主任檢察官 22期

2.黃全祿 台高檢署主任檢察官 22期

3.呂丁旺 台高檢署主任檢察官 22期

4.侯千姬 台高檢署檢察官 24期

5.吳萃芳 台中高分檢主任檢察官 24期

6.陳文琪 台高檢署主任檢察官 25期

7.張宏謀 台中高分檢主任檢察官 26期

8.張金塗 高雄高分檢主任檢察官 26期

9.姜貴昌 台高檢署主任檢察官 27期

10.李叔芬 台高檢署檢察官 28期

11.周懷廉 台北地檢署檢察官 32期

12.吳祚延 臺中高分檢檢察官 33期

13.曾昭愷 台南高分檢檢察官 34期

14.謝名冠 台中高分檢檢察官 34期

15.蔡宗熙 台中高分檢檢察官 34期

16.陳幸敏 台中高分檢檢察官 34期

17.鍾和憲 台南高分檢檢察官 35期

18.曾文鐘 台高檢署檢察官 35期

19.楊四猛 台高檢署檢察官 35期

20.戴文亮 台高檢署檢察官 36期

21.滕治平 台高檢署檢察官 36期

22.郭景東 台中高分檢檢察官 36期

23.蘇佩鈺 台高檢署檢察官 36期

24.孫治遠 台高檢署檢察官 37期

25黃智勇 台中高分檢檢察官 37期

(中時 )