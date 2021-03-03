衛福部內部官員今天證實，牛津AZ疫苗今早已順利抵台，預計將送往位於桃園機場附近的倉庫，衛福部也將加派人手，啟動檢驗封緘程序，但疫苗數量、安全性諮詢等仍有待盤點。

台灣透過武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗，原訂2月底有機會抵台，但台灣遲遲未接獲消息，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，截至昨天都沒接獲任何消息。

機場相關人士上午向中央社記者表示，首批AZ疫苗已於上午10時25分由大韓航空運抵桃園機場。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午11時許現身疾管署大廳，面對媒體追問時僅表示，下午記者會再說。

衛生福利部數名不具名官員接受記者訪問時證實，今天上午10時餘飛機即將抵台前1個多小時，衛福部才接獲相關訊息，疫苗檢驗封緘小組立即啟動整備作業，隨後將動身前往桃園機場附近的倉庫進行檢驗程序。

衛福部官員指出，由於這次抵台的是全台關注的首批武漢肺炎疫苗，檢驗小組將加派人手、確保安全，但疫苗數量有多少、疫苗安全資訊完備程度等，仍有待盤點。（編輯：卞金峰）1100303

(中央社)