民進黨立委林淑芬今日於院會質詢表示，台灣出生率負成長，孕婦產檢補助預算也不夠，現在人生的少、政府應該想辦顧的好，行政院長蘇貞昌當場表示「如果不足，就會補足。」

林淑芬指出，今年1月台灣新生兒是9601人，去年同期是12510人，減少了23.25％，從整體人口結構觀察，人口成長的自然增加率是負0.34％。

林淑芬說，生的少，政府也要想辦法顧的好，但長年來，產檢預算不但編列不足，逐年減幅還超越少子化幅度，每年決算金額都比預算金額高，現在已經生這麼少，政府補的還更少。

林淑芬表示，2015年政府補助產檢編列7.5億，但逐年減少，2020年只剩4.69億，2021年只有3.98億。讓人懷疑政府是否真的有心要照顧孕婦，還是政府期待少子化，預算還能花的比較少？

林淑芬指出，台灣出生率負成長，而政府補助產檢的預算減幅則達22.63％，這些預算來源部分是菸捐，但以2019年為例，當年新生兒是17萬多人，按比例應該要編到8億，結果卻只編5.8億，其中菸捐挹注了2.2億，公務預算也不願編好編滿。

衛福部長陳時中表示，預算不足處，會用菸捐補足，蘇貞昌回問「補助的項目跟金額有減少嗎？」林淑芬說「項目跟金額都不足。」

林淑芬表示，現有的產檢診察費、檢驗費支付還低於一般疾病，一般看診的診察費，2018年就已調到378元，但孕婦診察費只有267元，一般人檢查梅毒補助70元，但孕婦補助30元，還有C肝檢查、德國麻疹等等，健保給付補助都不一樣，連婦產科醫師都說是歧視，難道孕婦「卡細漢？」

陳時中回應，沒有減少，但是不足，會來想辦法提升相關產婦檢驗項目費用。林淑芬說，一般人做這些檢查的補助總共是4950元，孕婦是4915元，而且部分還是用菸捐支應，因為政府不願意編公務預算。

蘇貞昌表示，也不解「為什麼產婦還比較少？」林淑芬苦笑回應「因為預算不足」，陳時中說，因為過去產婦健檢是預防保健的編列支付，一般人是採健保的編列支付，後來健保調整了，但這邊沒調。

蘇貞昌當場宣示「對於產婦保護及照顧不能減少，該有的項目預算絕對不會不夠，如有不足，會有補足。」

(中時 )