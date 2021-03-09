衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格清單，德國嬰幼兒用品知名品牌NUK生產的迪士尼奶嘴被檢出容器具溶出試驗不符規定，蒸發殘渣溶出試驗有超標疑慮，共324個奶嘴依規定全數退運或銷毀。

NUK奶嘴為德國知名品牌，各大購物平台幾乎都買得到，根據食藥署最新邊境查驗資料顯示，德國輸台的「NUKNUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴，較大型(40737720 LA SOOTHER S3 DISNEY PLUS, 1 /BOX)」檢出容器具-溶出試驗不符規定，被發現於蒸發殘渣溶出試驗有超標疑慮，嬰兒口含也有安全疑慮，共324個奶嘴全數退運或銷毀。

德國出口「NUKNUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴，較大型(40737720 LA SOOTHER S3 DISNEY PLUS, 1 /BOX)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。(圖/截自食藥署官網)

出包的NUK迪士尼奶嘴由杏豐實業進口，食藥署依據「食品器具容器包裝衛生標準」，發現產品蒸發殘渣溶出試驗為68ppm，超過標準上限40 ppm以下，因此不符合食品安全衛生管理法第17條規定，324個奶嘴共3.6公斤依規定退運或銷毀。

(中時新聞網)