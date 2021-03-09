美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天表示，英國哈利王子與妻子梅根接受主持人歐普拉專訪，創下約1710萬人收看的成績，是1年來收視僅次職業美足NFL年度冠軍賽超級盃的節目。

CBS表示，昨天播出的2小時專訪，是過去1年來收視次高的特別節目，僅低於上個月7日舉行的年度體育盛事超級盃（Super Bowl）的約1億收視人口。

而歐普拉（Oprah Winfrey）這場專訪，同時也是自去年2月奧斯卡頒獎典禮的2360萬收視群以來，2020-2021電視季迄今收視人口第2多的娛樂特別節目。

哈利及梅根在專訪中指控英國王室種族歧視，也沒有保護他們免於媒體的負面報導。

昨天是這對夫妻1年前宣布卸下王室職責後，兩人首次受訪。梅根提及她曾有自殺念頭，而哈利則談到他對父親查爾斯王儲感到失望。

這段專訪昨天已先於美國播出，預計今晚在英國播出。白金漢宮尚未對兩人發言做出評論。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100309

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(中央社)