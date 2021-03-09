帛琉飯店從業人員也已陸續完成觀光局的培訓。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

中央流行疫情指揮中心今日表示，帛琉泡泡將朝著免除2邊檢疫措施的方向來規劃，目前2方還在洽談中，待談妥就會對外公布。長期耕耘帛琉醫療的新光醫院副院長洪子仁今也透露，這幾天帛琉已經在機場進行動線演練，包括台灣居民到了會在哪裡、如何進行採檢等，都在做準備，而飯店從業人員也已陸續完成觀光局的培訓。

新光醫院長期協助帛琉提升醫療品質，去年帛琉出現疑似案例後，也由該院感染科醫師透過視訊指導當地人員進行採檢，兩方關係深遠。面對目前指揮中心討論中的帛琉泡泡，新光醫院副院長洪子仁表示，不管是帛琉或台灣，對於不是綠色通道或泡泡採取的措施都是14＋7，旅遊泡泡就是為了去除14＋7做的準備，因此才會提到用檢驗措施來降低風險，避免破口發生。

洪子仁表示，帛琉因疫情斷航以來，沒有對全世界開放任何旅客的進入，一旦帛琉泡泡促成，台灣將創下首例。目前帛琉已經在為旅遊泡泡做準備，除會要求旅客檢附3日內的陰性證明，也會要求在入境的機場進行抗原快篩，若快篩測出陽性，則會進一步進行PCR檢測，用這兩道關口來守住。

洪子仁表示，最近這幾天，帛琉已經在機場進行動線演練，包括台灣的居民到了以後會出現在什麼位置、過海關的程序、如何進行採檢等，先前新光醫院已經透過視訊輔導過帛琉進行採檢，若旅遊泡泡促成，將會由當地醫事人員進行採檢。飯店從業人員方面，則已陸續完成帛琉觀光局培訓課程，並給予安心標章作為證明。

目前帛琉也在加緊疫苗的接種速度和覆蓋率，洪子仁表示，到2月底為止，已經有約5000人接種1劑疫苗、超過3000人接種完2劑疫苗，依照當地的人口數，只要8500人打疫苗就能有50％的覆蓋率。帛琉是個海島國家，四面環海，基本上病毒若要在當地生存也比較難。台灣的防疫表現，相信帛琉也會透過外電了解，基本上大家都很清楚目前台灣表現是OK的，對方也是基於信任，才會願意討論開啟旅遊泡泡。

(中時 )