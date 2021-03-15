澳洲與新加坡政府證實雙方有意組成航空「旅行泡泡」，周一兩國航空股應聲大漲。

新加坡和澳洲似乎都已控制住新冠肺炎疫情，且疫苗接種計畫也都正在進行中。

新加坡外交部周日發布聲明，宣布新加坡正在與澳洲進行協商，討論相互承認疫苗接種證明，以及以學生和商務人士為優先恢復雙邊旅行。兩國亦討論了航空「旅行泡泡」的可能性，讓新加坡和澳洲居民能在無需進行隔離檢疫的情況下於兩國間旅行。

澳洲副總理Michael McCormack周一向當地媒體表示，坎培拉當局可能考慮7月與新加坡建立「旅行泡泡」。但根據其談話的譯本， McCormack也表示，儘管協商頗具成果，但相關討論仍處於初步階段。

受到新加坡與澳洲考慮合組旅行泡泡的消息激勵，周一兩國航空股大漲，新加坡航空（Singapore Airlines）目前股價大漲逾5%，稍早前一度飆漲8.5%。新加坡樟宜機場主要地勤與機上餐飲服務公司新翔集團（SATS）漲3.43%，新加坡航空旗下飛機維修公司新航工程（SIA Engineering Company）上漲逾5%。澳洲航空公司（Qantas）上漲3.58%。

目前新加坡已經允許來自澳洲、紐西蘭、中國大陸與台灣等地的遊客，在符合某些要求的情況下，如抵達時持有PCR陰性檢測證明，入境時就可以不必進行隔離檢疫。

(時報資訊)