三月下旬的台股充斥著滿滿的數字，除了國際股市表現與前二月營收亮點延續發酵之外，包含去年財報、股利政策、融券強制回補與法人動向等，都將是觀盤焦點。

國際股市走勢分歧，以美股為例，總統拜登簽署一．九兆美元紓困案，道瓊與S&P 500指數指數再創新高，科技股的Nasdaq與費城半導體指數，近日展開反彈，然仍在季線附近震盪，歐洲德股頻創新高，法股也持續盤堅，然亞洲包含中國滬深、香港恆生、南韓首爾同步季線整理，台灣加權與日經指數站上所有均線。

外資偏保守、投信最積極

若將費城半導體與台灣加權指數近十年走勢攤開，幾乎像是失散多年的雙胞胎兄弟，而台股近期仍能維持高檔震盪的強勢，除了大型權值電子股包含台積電、鴻海與聯發科，抵擋外資龐大賣壓外，金融股尤其富邦金與國泰金，加上台塑四寶扮演穩定軍心的重要角色。

美國公債殖利率持續向上走高，加上之前的漲幅相對較大，都是讓科技股近期面臨較大壓力的原因，而資金轉向基期相對偏低的類股，帶動部分景氣循環股如原物料，與疫情受害股如航空、觀光等彈升，台股亦出現類似狀況，除了金融與台塑四寶外，鋼鐵、紡織、二線塑化與航運，也多有所表現。

加權指數近期因電子股相對受到壓抑，加上外資今年來賣超金額已近二八○○億元，其中前兩大賣超為聯電與台積電，張數都約四○萬張，縱然業績好、展望也佳，然提款動作尚未鬆手，不過持續回補鴻海與面板雙虎，對金融股仍屬賣多於買。整體來看，期貨淨空單口數偏高，低基期股較受青睞。

三大法人當中，今年來唯一買超且持續買超的只有投信，不到三個月的時間買超金額突破二○○億元，第一名是強化布局電動車產業的鴻海，其餘則相對分散，以中型股為主，雖然第一季較少見到所謂作帳行情，不過卻仍可從中看出未來布局產業趨勢方向，而代表官股的八大行庫，基本上以低買高賣為主。

隨著董事會進入密集召開期，去年財報將在三月底之前全數公告，搭配股利政策與融券強制回補，去年雖有新冠肺炎疫情干擾總體經濟發展，不過對台灣上市櫃公司來說，尤其是電子類股是收穫頗豐的一年，今年隨國際經濟展望多屬正向，雖然股價漲多過後易有技術性修正伴隨而來，然聰明資金仍是贏家。

財報的公告就像是考卷對答案一樣，存在著理想與現實之間的差距，本夢比是大泡泡，有夢最美。回到台股來看，目前就是進入對答案的時刻，業績亮眼個股若成交量能放大，股價就有表現空間，中小型股則可留意股利政策優於預期或其他題材，此外，若是能夠獲得法人或特定資金鎖定，股價活蹦亂跳。

再次航向偉大航道!?

在總體經濟復甦與各國陸續解封背景下，貨櫃短缺、塞港與運力供應吃緊狀況，短期內不易見到大規模緩解，過往景氣周期第四季至第一季為淡季，不過以營運數字來看，今年可能會是史上最旺的淡季。近期上海出口集裝箱運價綜合指數略微下滑，加上未公布各航線最新報價，可能也是股價停滯因素之一。

具有官股色彩的陽明，本波反彈最大幅度超過五成，距前波高點僅一步之遙，雖然近期原持有陽明十一．九七％（十一．九五萬張）股權的台灣港務局，兩度出脫持股共六萬張，並解任一席董事職務，然而，從另外一個角度思考，過往官方出脫持股時，是否真會賣在恐引來與民爭利聲浪的相對高點？

陽明去年十二月公告的自結獲利，每股稅後純益達一．六四元，單月獲利超過去年前三季總和，今年一、二月營收連續創下歷史新高，較十二月營收分別都成長逾十七％，較去年同期則累計成長七四．八％。法人推估陽明首季單月每股獲利將有機會挑戰二元，近期股價自低檔彈升幅度達六八．八％，位居三雄之冠。

由於去年第三季陽明每股淨值已回升至七．四元，加上去年第四季與今年第一季獲利，將有機會挑戰回到票面之上，則可望恢復信用交易，對流動性將帶來更大益處。同屬以遠洋為主的長榮，前二月營收同樣也是連續寫下歷史新高，較十二月則分別成長超過十五％，累計較去年同期成長九五．三％。

長榮從前波低點起算，最大彈升幅度則為三四．一％，股價來到前波史上最大量能區，短線或多或少都有些壓力，然近期成交量能萎縮，若放量仍相對有利多方持續表態。雖然貨櫃航運第一季可望淡季不淡，不過一般預估在各國逐步解封後，塞港等現象或將逐漸舒緩，獲利縱然亮眼，市場氛圍仍偏觀望。

萬海以近洋航線為主，相較於美國線在去年第二、三季就已走揚，因貨櫃與船舶調配，泛亞洲航線在第四季才出現較大的上漲幅度。根據過往紀錄，萬海的營運是三雄中最為穩健，就算陽明與長榮前些年虧損，萬海每年仍能夠至少繳出十億元以上的獲利，且也是三雄中唯一可連年配發股息的公司。

去年第三季長榮ＥＰＳ一．七元、陽明○．八六元，而萬海雖也大成長卻敬陪末座僅○．八一元，然第四季的漲價過後，萬海並未被要求公告獲利，顯示籌碼與股價表現相對穩定，前波下跌幅度最小、反彈二三％幅度最低，卻可能是獲利黑馬，然成交量能與長榮相同的大幅萎縮，等待量能放大指引趨勢方向。

驅動ＩＣ正夯

近期盤面上最夯的族群，莫過於驅動ＩＣ，晶圓代工廠產能吃緊，晶片廠因應成本增加而調漲售價，其中天鈺、敦泰表現最為剽悍。天鈺連兩個月公告單月獲利，分別為ＥＰＳ一．三元與一．二三元，幾乎都是一個月抵一季的表現，敦泰元月自結ＥＰＳ也達一．○八元，同步呈現高角度量價齊揚。

回頭可以看到同屬驅動ＩＣ、以ＥＳＬ為主軸的晶宏，今年受惠於去年的超前部署，前二月營收較去年同期成長一．一倍，股價在營運亮眼搭配比價效應帶動之下，衝上歷史新高。老大哥聯詠長多格局未變，近日在五○○元大關奮戰，矽創股價近日逐步增溫，同樣來到歷史新高價位。

殖利率依舊是盤面重要題材，中光電配發現金四元、聯強三．三元、達欣工二．五元、至上三元、光隆三元等，不僅有助於低基期股股價彈升，且也強化了低檔支撐力道，後續可持續留意如偉訓、中菲等傳統息利股的股利政策。

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《先探投資週刊2135期》

(中時新聞網)