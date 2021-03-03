大陸市值最高的企業之一、騰訊董事會主席馬化騰將以全國人大代表的身份在大陸全國「兩會」上獻策，重點關注振興鄉村、新就業等方向。

經濟觀察網報導，馬化騰此次針對鄉村振興、科技農業、新就業以及網路治理提出建議。馬化騰表示，需要引導網路科技與智慧農業共振，加快農業生產數位化，從中培育資訊時代的「新農人」，用數位化釋放鄉村消費的潛力。

同時，在外送、電商盛行下，馬化騰也在新就業議題上表示，新就業形態有靈活就業、共享用工、自由就業等特性，要有完善配套規範，保障他們權益，也要有相關培訓進修，避免這些新就業者陷入只吃「青春飯」的問題。

對於大陸當前在網路平台的趨嚴管制，馬化騰認為，包括P2P、共享單車、長租房和社區團購，必須嚴格納入監管，關注用戶資金安全。網約車與貨運要有安全監管機制。對平台經濟從業者的全面發展要有機制保障。

(工商 )