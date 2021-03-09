由合作金庫商業銀行統籌主辦之炎洲公司等值新臺幣參拾陸億元之聯貸案，已成功完成募集，並於3月9日於合作金庫總行舉行聯貸簽約儀式，由合作金庫商業銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與炎洲集團董事長李志賢共同完成聯貸合約簽署。

本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債暨充實中期營運週轉金，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，華南商業銀行、第一商業銀行、日盛國際商業銀行、高雄銀行、台新國際商業銀行、台灣新光商業銀行、台灣銀行、永豐商業銀行及王道商業銀行等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至135％，已順利完成簽約。

炎洲公司成立於1978年，最初以包裝用膠帶、雙面膠帶等各種包裝材料買賣業為主，陸續從原料生產、製造加工到品牌及銷售通路的佈局，成為全球上下游整合最完整之包裝材料製造廠商、亦為全球最大的PVC膠帶及OPP膠帶生產廠商之一；炎洲集團事業觸角延伸廣泛，事業群除薄膜、膠帶、及包材通路等外，更跨足建設與旅館市場，並持續透過旗下自有品牌，行銷至全世界。生產基地包括台灣、大陸、美國及東南亞，炎洲集團秉持「誠信」、「穩健」、「創新」及「永續經營」的營運精神，持續投入研發及深耕海外市場，將提供予客戶更高附加價值服務及提升市占率。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸市場，係台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化且即時的聯貸架構規劃。近年來合庫在董事長雷仲達帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中獲九大獎，名列紓困優等銀行。

另外，合庫為善盡社會責任，積極推動「公股攜手，兆元振興」方案，針對6大核心產業以及國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，訂定貸款專案，提供振興產業所需資金，並透過全國270家營運據點，已積極協助超過7,000家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，成績表現優異。

再者，為接軌國際永續發展趨勢，深化永續發展之願景，合庫將ESG視為企業核心價值的展現，規劃2025年永續發展藍圖，積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，並響應政府公司治理3.0、綠色金融行動方案、信託2.0計畫等永續金融政策；未來除全力配合政府政策外，積極協助企業發展提升競爭力，全力促進產業升級，持續為振興國內經濟貢獻心力，成為企業永續發展的最佳後盾。

(工商 )