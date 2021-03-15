大陸電動車製造商小鵬汽車今日公告，與廣東粵財投資控股有限公司達成戰略合作，雙方就廣東省產業發展基金投資小鵬汽車子公司廣州橙行智動汽車科技有限公司，達成5億元的合作協議。

小鵬汽車創辦人兼CEO何小鵬表示，小鵬汽車作為廣東省本土企業，一直秉持廣東企業的創新精神，致力於探索未來出行方式。希望在未來的數年裡面，能夠讓每一個人的出行生活以安全、以環保、以科技、以效率為導向。

小鵬汽車在一份新聞稿中表示，這項投資將有助於加速「廣東省汽車行業的戰略轉型」。廣東一向是大陸電動車業的主要生產基地，包括比亞迪，及無人駕駛初創公司小馬智行、文遠知行及已獲得加州可載人自動駕駛車測試牌照的Autox，都在廣東。

小鵬汽車自從去年8月份在美國進行15億美元的首次公開募股以來，小鵬一直在籌集資金以增加其生產能量，提高產量並與國內競爭對手以及特斯拉展開戰鬥。去年9月，小鵬從廣州市政府的分支機構獲得了40億元人民幣的融資。今年1月份，該公司從主要國有銀行獲得了128億元人民幣的授信額度。

數據顯示，2020財年，小鵬電動車總交付量達27041輛，較前一年成長112.5%。3月12日，小鵬汽車累計交付量正式突破50000輛。

(中時新聞網)