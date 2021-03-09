屏東縣潮州鎮公所去年開始實施每胎一萬元的生育補助，至今年一月滿一周年，檢視政策成果相當不錯，去年出生嬰兒數比前年增加了36.4％。鎮公所認為，增加1萬元補助不會讓父母多生1個孩子，但會提高父母在潮州報戶口的意願。

根據資料，潮州鎮2019年嬰兒出生數206人，2020年281人共增加75人，成長了36.4％，成長幅度為屏東縣各鄉鎮市之冠，讓鎮公所也嚇一跳，認為是去年一月推出生育補助的關係，讓父母願意把新生兒戶籍留在潮州。

鎮公所規定，新生兒的父母其中一方設籍在潮州鎮滿1年以上，或曾設籍潮州滿5年以上，遷出後再遷入滿6個月，即可申請每胎1萬元的生育補助。主祕王建元說，這個金額在屏東縣各鄉鎮中算中上，沒想到創造這麼好的效果。

他說，潮州已具「先天優勢」，除了是屏中地區的商業、經濟中心外，這幾年包括鐵路高架化、台鐵機廠等重大建設，讓交通更發達也增加就業機會。雖然如此，潮州的出生率卻一直無法提升，2019年甚至還創下千分之3.82的最低紀錄。

他認為，先天優勢加上生育補助，便能提高父母在潮州報戶口的意願。統計數字也應證，去年設籍潮州的新生兒，僅1成是父母兩人都設籍潮州，9成是父母其中一人設籍，顯然成功從其他鄉鎮「搶」到新生兒設籍。

(中時 )