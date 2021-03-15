桃園市公立及非營利幼兒園招生簡章15日公告，今年新增1141個名額，加上舊生釋出共有7489缺額，預估中籤率突破7成，今年也簡化流程，全面改為一階段，且每位孩子可同時登記2個幼兒園，教育局長林明裕指出，8月起配合中央育兒政策，月費全面降價1000元，公立只要1500元、非營利只要2500元，第三胎甚至直接免費，呼籲家長踴躍報名，教育局會持續提供近便平價的育兒園地。

桃園市110學年度公立及非營利幼兒園招生簡章出爐，招收滿2歲學齡以上幼兒（2015年9月2日至2019年9月1日出生），過去依年齡分階段報名，為避免家長忘記作業時間，今年也簡化流程，不分年齡層統一5天報名，且每位幼兒可在設籍的行政區同時選擇2間報名，像是桃園區2歲幼兒，就能一次填寫國強和快樂2所非營利幼兒園，提供家長更多選擇。

林明裕指出，市府積極推動公共化幼兒園增設計畫，升格以來總計增加84園、284班、8142個名額，公共化據點突破4成，尤其110年學度新增10園、43班、1141個名額，其中2歲專班從384個名額增加到468個名額，再創新高。

教育局指出，去年來看，八德區錄取率最低、僅51.04％，等於2個幼兒僅1人可順利讀到公幼，依次為中壢區的63.5％、平鎮區的65.12％，蘆竹區的66.13％。林明裕說，今年私幼與公幼招生數順利達到6比4的目標，估計平均中籤率可達7成以上，且1次可填2園，媒合率將更高。

為協助弱勢、鼓勵生育，有三胎以上或身障幼兒家庭，3歲起就享有優先入園資格，偏遠和非山非市學校學區內的幼兒（非山非市學校如大園區溪海國小等27園），也能優先入園。4月6日至9日8時30分至15時30分採網路報名，線上除有各園招生名額，也會即時顯示登記人數，供家長參考。9日和10日（10日僅到中午12時30分）也開放到各園現場報名，錄取名單將於10日17時在「桃園市公立及非營利幼兒園招生網」公告。

(中時 )