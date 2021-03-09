「各式各樣的基地和人類生活一樣，一定有隱藏的潛在因素。」日本建築師團紀彥，為日月潭國家風景區管理處的規劃設計，做了這樣的註腳，對他而言，細心的建築設計是透過和場所對話，從任何一處擷取景色以增加景色。團紀彥近日在台發表建築著作《覓邂都市》，分享其執業過程的實務經驗。

不論是展現大自然與建築平衡之美的日月潭向山遊客中心，或採用新舊融合手法改建的桃園機場第一航廈，團紀彥一向將自身對自然、環境的尊重，轉化在城市、建築設計上，他從執業過程中累積的經驗以及在大學任教時獲得的環境啟發，延伸出「共生的都市學」理論。

團紀彥的共生思想，源自日本代謝派時期的概念，他再將其內化透過作品，如京都西京極運動公園等，剖析歸納建築與大地、時間、環境間的共生型態，對於「共生」，他的體悟是「善用既存資源與時空，絕不斷然切割空間與歷史和大自然的連結，持續對話。」

他在《覓邂都市》中也談到了全球化對於建築、都市帶來的影響，他指出「我們應該格外注重存在於不同領域中的個別文化和地域性，以及它們所發展出來的特色與問題。」

團紀彥以洄游魚和非洄游魚來理解人類可被歸類為二，但不論是何種習性，就像是在海洋中一起生活的魚類，而「20世紀就如同這兩種魚類一般，是個充滿意識型態糾葛的時代，換個角度來看，這兩種魚類的類型不也象徵人類彼此之間對立的時代。」

他認為今日的人們「不應再像是要從全球化走回在地化，或繼續過去單向順流的思考，而是從各自的在地元素中醞釀，尋求出一條可通往每個世界的新道路。」以東京為例，他爬梳了東京的歷史脈絡，再從交通、人文、社區乃至植被等隱藏在日常生活中的線索，分享他觀察一個城市持續「代謝」的過程。

(旺報 )