苗栗縣政府爭取頭份市六合國小非營利幼兒園新建工程，苗栗縣長徐耀昌15日視察進度，盼新建工程如期興建，改善公幼不足問題。（何冠嫻攝）

頭份市人口遽增，苗栗縣政府爭取六合國小非營利幼兒園新建工程，改善幼兒園舍空間不足問題，規畫地上2層建物，設置6班非營利幼兒園，招收180名學童，預計今年7月完工。15日苗栗縣長徐耀昌視察工程進度，期許工程如質如期完工，減輕家長經濟負擔並舒緩育兒需求。

六合國小位於竹南、頭份聯合都市計畫區內，在竹南科學園區設立後，住戶逐年增加、學童人數成長迅速，依地區人口消長及供應量分析，頭份市公共化教保服務明顯不足。縣府並爭取教育部同意納入「校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間」補助辦理六合國小新建非營利幼兒園工程，核定總經費6174萬元，規畫新建地上2層建物，設置6間教室，師生約180人。

工程歷經8次流標，前年第9次招標才發包動土，工程設計以優游自在的魚兒做為構想，將主建築體運用「川流」及「游魚出廳」的理念，營造富有特色的學習空間，塑造校園獨特風貌，建物材質配合地域性材料與自然環保材料，打造友愛環境的永續空間，目前工程進度約75％，比原預定進度超前，可望於7月完工。

15日徐耀昌等人視察工程進度，並盼工程如值如期興建，落成啟用後，將可改善頭份市公共化幼兒園供應量不足的問題，並促進校園整體發展，提供安全、優質的教保環境，且收費合理，讓家長有更多元的托育選擇。

(中時 )