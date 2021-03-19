新北市警察局「三峽分局鳳鳴派出所與社會局身心障礙照顧設施共構新建工程」今（19）日上午在鶯歌區舉行動土典禮，由新北市長侯友宜市長、社會局長張錦麗、鶯歌區長施明慧、警察局副局長溫枝發共同主持，各界民意代表、貴賓及地方人士均到場觀禮。

新建工程預計興建地下1層、地上4層鋼筋混凝土結構建築物，總樓地板面積為1800餘平方公尺，工程經費計5804萬餘元，全數由市府負擔。

規畫新建廳舍可容納30名員警的勤務及生活空間，為新北市首座結合身心障礙照顧設施的共構派出所，日後將可提供員警更便利的勤務與生活空間，以及身心障礙者社區式日間照顧服務，即時協助鳳鳴地區民眾減少身心障礙照顧者家庭的負擔。

侯友宜表示，鳳鳴派出所長期每年花費30幾萬元租賃，所以新北市特別編5000多萬元在鳳鳴地區興建鳳鳴派出所，明年7月就可完工，可以守護鳳鳴、鳳祥、鳳福3個里，服務1萬4000多位市民，讓員警可以為治安、為市民服務，跟交通做得更好。

(中時 )