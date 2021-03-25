基隆市25日上午在南榮公墓納骨塔前舉行「2021年慎終追遠春祭大典」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市25日上午在南榮公墓納骨塔前舉行「2021年慎終追遠春祭大典」，市長林右昌率領多位局處首長參加，表達對先人最虔誠的敬意，並說明，「基隆市生命典藏館」預計3年後完工啟用，提供市民更好追念先人的環境。

春祭大典由林右昌擔任主祭，率領副市長林永發、秘書長黃駿逸及多位局處主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文。

林右昌受訪指出，現有的南榮公墓納骨塔已經使用36年，不僅相當老舊，也沒有電梯，對於年長的長輩很不方便，市府數年前開始推動納骨塔更新計畫，民政處針對家屬舉辦13場說明會，目前已舉辦6場，民眾反映都很熱烈，6月開始進行暫厝計畫，預計9月份在現址開始動工重建。

林右昌進一步說明，規畫中的「基隆市生命典藏館」將會是地下一層、地上六層的建築物，可以容納5萬5千多個骨灰甕、神主牌1萬8千多位等，預計9月發包興建，民國2024年完工啟用，提供市民更好追念先人的環境。

在主持慎終追遠春祭大典後，林右昌隨即趕到中正公園忠烈祠，主持基隆市各界春祭國殤大典，率領市府主管、本市軍、公、民各界代表，與副議長林沛祥等人，一同在莊嚴肅穆的儀式中，向先賢烈士表達最崇高的追思及敬意。

(中時 )