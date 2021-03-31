金門縣110年度總預算案遭縣議會3讀刪減近5億並凍結15億，離島景點大膽島今年開放無望，小金門后麟營區也自4／1暫停營運，連帶37名相關工作人員也面臨「失業」問題 。

縣府觀光處說明，「離島中的離島」大膽島在2019年正式開放觀光，與小金門、金門本島形成「跳島旅遊」觀光線路，2年來吸引逾4萬人登島訪勝，觀光處滿意度調查高達9成。

另烈嶼后麟營區廣受遊客歡迎的「步槍模擬射擊館」是國內唯一模擬真槍體驗的觀光景點，每年吸引近2萬人次，去年再增加多項親子遊樂設施，更成為親子遊的首選景點之一。

烈嶼后麟營區廣受遊客歡迎的「步槍模擬射擊館」是國內唯一模擬真槍體驗的觀光景點。（金門縣府觀光處提供）

自4／1暫停營運的小金門后麟營區。（金門縣府觀光處提供）

觀光處坦言，在觀光預算遭大幅刪減的情況下，大膽島今年確定無法開放，而后麟營區也將自4月1日起暫停營運，連帶相關業務雇用人力，包括后麟步槍模擬射擊館工作人員12人、大膽島工作人員17人及烈嶼鄉公所因應大膽開放觀光環境處理8人，共計37人的工作權益受到影響。

觀光處強調，大膽島與后麟營區的暫停開放，將使金門旅遊失色許多，縣府將積極尋求解決方案，將影響程度降到最低，也會持續推動各項觀光主題活動，讓疫後觀光穩定發展。

(中時 )