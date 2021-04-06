日月潭出現嚴重旱象，造成紅茶無法萌新芽，觀光遊艇產業受創，為連飲用水濁度都太高，為求天降甘霖，魚池鄉公所舉辦聯合祈雨法會；而因乾涸使得潭底廢棄物浮現，台電及日管處也僱用大型機具進場開始清運。

魚池鄉長劉啟帆、行政院中部聯合辦公室執行長蔡培慧等人，6日在朝霧碼頭參與祈雨法會；由於未曾有過如此嚴重的乾旱，祈雨科儀缺乏往例可循，因此，不僅翻閱宗教經典，與鄉內各宮廟溝通、協調，參加祈雨典禮的執事人員及頌經鸞生，也在法會前數日就茹素，力求儀式完整與虔誠。

劉啟帆表示，希望集眾人之力，祈求天降甘霖，解決旱象；由於日月村自來水源自日月潭，因水位下降使得原水濁度過高，影響供水品質，導致部分時段暫停供水，公所已會同自來水公司埔里工作站，到日月潭青年活動中心附近會勘，評估鑿井可行性；原水濁度高導致用水出現泥沙部分，則協調自來水公司進行管線疏通，並調度消防車緊急提供民生用水。

台電公司及日月潭國家風景區管理處，委託廠商以挖土機及卡車進場，在伊達邵水域清理錨塊，包括日管處負責清理的北旦、伊達邵及朝霧水域，預計整個日月潭水域的廢棄物清運工程，將於4月16日完成。

蔡培慧表示，日月潭水位大衰退，危機就是轉機，趁著日月潭乾涸時，將廢棄物清空，也期盼天降甘霖，早日重現湖光山色之美；今年也將採全國首創的夜間水力發電排沙，改善日月潭淤積問題。

台電大觀發電廠廠長劉演鎮表示，台電委託廠商在大竹湖水域清汙及清淤，預計挖除6000立方公尺淤泥，堆置於高灘地並且外運。

日月潭風管處長簡慶發表示，日管處2日從北旦開始清運，逐步往伊達邵、北旦及朝霧水域推進，可望於16日完成清理工作。

(中時 )