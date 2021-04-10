新北市石門區「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴在廠區內堆放大量垃圾，高約2層樓高且惡臭難聞，環保局10日下午再度前往稽查，要求業者盡速清除完畢。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石門區「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴在廠區內堆放大量垃圾，高約2層樓高且惡臭難聞，環保局10日下午再度前往稽查，要求業者盡速清除完畢。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石門區「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴，廠區位於「保護區」內卻堆放大量垃圾，宛如一座小型垃圾山，高約2層樓高惡臭難聞，市府已稽查17次、告發7次並重罰300萬元罰鍰，稽查人員今（10日）再度前往查察責令業者立即清除完畢，否則將撤銷許可證。

「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴，未依法將垃圾送往焚化爐焚化，反而是堆置於石門區淡金公路的廠房內，且廠區位置依據新北市城鄉局公告的使用分區為「保護區」。

廠區外觀雖用鐵皮圍籬圍起，但仍可看到垃圾山已高於圍籬，最高處達約2層樓高，估計堆放時間已年餘，數量相當驚人，且散發陣陣惡臭。

環保局稽查人員今（10日）下午3時許再度前往查察，廠區內仍有不少垃圾，工作人員持續清運中。環保局指出，業者於3月31日口頭承諾會於4月10日前將廢棄物提早清除完成，故派員前往查察。

稽查時現場廢棄物裝車清運中，場內仍有些許廢棄物堆置情事，已責令業者務必於今（10日）完成清除作業，並應加強維護場區環境衛生，如未完成，將依廢棄物清理法告發，並撤銷其廢棄物清除許可證。

(中時 )