因應全中運、媽祖遶境，雲林縣警察局啟動掃黑行動專案。（雲林縣警察局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣警察局為因應全中運、大甲媽、白沙屯媽遶境等重大活動即將在雲林登場，提前展開掃黑行動專案，10日舉辦記者會發表成果，共查獲改造手槍4枝、空氣手槍1枝、子彈27顆，以及安非他命、海洛英、咖啡包等各類毒品，強調將持續掃黑掃毒，不容黑道幫派影響重大活動的進行。

全中運將於本月17日在雲林登場，加上11日大甲媽駐駕西螺福興宮、16日白沙屯媽抵達北港朝天宮進香，雲林縣長張麗善指示警方加強掃蕩各類犯罪行為，並清除一切隱性犯罪因子，雲林縣警局因此於8日展開掃黑行動專案。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，此次專案共出動警力143名，臨檢搜索53個黑幫經營聚合處所，針對影響轄內治安的幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍械、毒品、詐欺等指標案件，全面執行專案查緝工作。

此專案至10日共查緝幫派組合成員4人、破獲妨害秩序聚眾鬥毆案4件24人、暴力犯罪4件10人，槍枝犯罪案2件3人、販賣毒品案10件15人、詐欺案19件29人、其他賭博、竊盜等犯罪6件6人，並起獲改造手槍4枝、空氣槍1枝、子彈27顆、海洛英毒品3包、安非他命毒品13包、毒品咖啡包171包等贓、證物。

朱宗泰指出，警方秉持「除惡務盡、平穩治安」理念，對於任何挑釁公權力的行為將嚴加究辦，全力遏制黑道幫派犯罪案件發生，以貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪的決心，讓民眾可以安心迎接全中運及媽祖遶境盛事。

縣警局強調，此次專案以「超前部署」方式，提前遏止黑道幫派蠢動，全中運、媽祖遶境期間更將全力查緝不法，呼籲不肖分子不要以身試法。

(中時 )