位處萬丹鄉竹林與四維村交界處，面積近2甲大的農田，近日搭起鐵皮圍牆，地主有意設置養鴨場及光電設施，引來鄰近居民憂心恐造成環境汙染，直接影響生活品質，加上地主始終不願出面說明，住戶決定挺身而出舉布條抗議，「要養鴨場滾出萬丹鄉」。

長期用來種稻的農地，4年前土地易主後，就不斷傳出將設置養鴨場，昨日張姓地主強調，主要是做太陽能光電，下面會適量養鴨，就是希望把對環境的影響降到最低。

但說法隨即遭官員打臉，屏縣府工商科長許文祈指出，該案土地2019縣府已核發「農業用地作農業設施容許使用同意書」，用途是養鴨1萬5500隻，細目包括鴨舍、水池、飼料調配室、汙水處理設施及圍牆等，2020年取得建築執照，目前還未向縣府提出畜牧場登記申請。

至於後續涉及汙水排放等審查項目，須由環保主管機關實質審查通過才能核發登記證。許文祈也強調，畜牧設施搭建完畢後才能做放養申請，且有實際從事畜牧行為，才可能申請做附屬太陽光電容許，先搭光電再養鴨，「有點是倒著來」。

竹林村長薛世清痛批，業者根本避重就輕，若是合法飼養村民沒有理由反對，但鄰近沒有排水溝，僅有灌溉用的水利溝，畜牧廢水如何排放？加上養鴨對於空氣、水質造成的環境汙染，是否搭建水廉式牧場？對方遲遲不肯與村民對話，讓大夥不能接受。

屏東縣議員蔣月惠也認為，原本用來生產的良田卻要轉移作為綠電設施，根本是本末倒置，若不站出來發聲，待案場完工就來不及，未來仍會持續監督此案。

(中時 )