台積電股價近來大漲，讓許多人看了心癢癢，一名網友表示，前年買了一間房，自備款約570萬，他算了一下，若當時全部投資台積電，至少能穩賺500萬元，好奇詢問「有人會後悔去年買房嗎？」不料網友答案意外。

原PO在PTT發文指出，前年買了一間房，自備款大概570萬，但如果全部都投入「台GG」，保守一點平均在350元買入，大概可以買到16張，約可穩賺500萬，加上沒有買房省下的570萬，就會有接近1千萬的資產。

原PO說自己是該重劃區的第一批買家，以最近附近成交價算，比全部投入「台GG」少賺100萬，只能安慰自己是買在大公園第一排，走路三分鐘就能到達大公園，少賺100萬換成一間公園對面的房子，還算可以。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「想而已」、「就算你沒買房子，也不可能全買GG，因為只是夢」、「事後諸葛就別再談了，怎麼不說買聯發科賺更多」、「早知道文，笑死」、「你怎麼不說早知道買大樂透」、「若干年前我如果全部all in大立光，我就是臺灣首富」。

有內行網友分析，就算當初全買台積電也未必會撐到現在還沒賣，若350元買進，相信漲到450元通常就忍不住全出了，根本抱不住，結論一樣是賺不到；況且當初會選擇保守買房，就不可能all in買台積電，每天心裡七上八下，賣也不是、不賣也不是，不少網友認為應該要慶幸去買房了，因為比起沒資產的人，已經贏了一半。

台積電恐飆升千元天價？謝晨彥分析

(中時新聞網)