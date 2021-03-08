半導體雙指標股-聯發科（2454）及台積電（2330），今（8）日分別出現900元失守及強守600元關卡保衛戰，聯發科一早受到上周五美股強彈的激勵，最高衝上900元，但拉高後賣壓沈重，近午盤重挫至876元、高低落差124點，台積電股東人數再飆高至高90萬人以上，籌碼凌亂，股價再度回測近日死守的低點601元，600元關卡岌岌可危。

聯發科今日股價如溜滑梯一般往下，一早開盤重返900元整數關卡，但可能來自於外資賣壓湧現，股價呈現欲振乏力，據統計，外資自1月12日展開對聯發科調節賣出後，自3月5日日，累計賣出4萬餘張，持股比率從逾69％，一路降至目前的66.52％。

外資對台積電賣出更不手軟，累計自1月上旬開始出股持股至今，共賣超386,247張，持股比率從過去歷史曾達85％的高峰，降到目前約75％，因而帶動股東人數再飆高至90萬人以上，3月5日股東人數達到906,135人。

(工商 )