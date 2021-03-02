年初桃園醫院爆發群聚感染，桃園市中大型徵才活動全面停辦，所幸疫情落幕，因應年後轉職潮，桃園市就業職訓服務處3月將連辦8場聯合徵才活動，192家廠商釋出逾7600個職缺，知名電子業也釋出上看10萬月薪的工程師職缺，環球購物中心為搶攻疫後經濟也將聯合徵才，歡迎多利用。

桃園市政府就業職訓服務處為因應民眾轉職需求，於農曆年後3月陸續辦理8場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。8場次徵才活動總計邀請192家廠商共同參與，共計釋出7600個以上職缺。

包含鉅祥企業、日月光、宜家家居、金車、景碩科技、肉多多、永豐餘消費品、摩斯漢堡、化新精密、聯華製粉、太平洋電線電纜、元昶玻璃、大東電業、富泰空調、欣興電子等知名企業參與，現場更釋出組長／主任、工程師、技術員、儲備幹部、餐飲服務人員、小貨車司機、翻譯員、居家照服員、業務專員等多元職缺，其中日月光產線主任、製程工程師、客戶工程整合工程師，薪資最高可達10萬元。另外，A19環球購物中心各品牌專櫃近期開始積極招募人才，有興趣求職者把握機會前往面試。

為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含本市持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。

為鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，桃園市政府110年起推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲符合退休資格或離開勞動力市場逾3個月以上之中高齡及高齡者，經就業職訓服務處所屬就業服務臺及就業中心推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金。

歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職職缺地圖 https：／／jobmap.tycg.gov.tw／查詢。

另為因應新型冠狀病毒(嚴重特殊傳染性肺炎)防疫，參加徵才活動者請自行配戴口罩，並配合活動現場體溫測量及手部消毒措施。如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。

8場次徵才活動資訊如下：

1. 3月3日（三）13：30-15：30鉅祥企業股份有限公司單一徵才（桃園市新屋區九斗里九州路1號），50個職缺。

2. 3月9日（二）9：00-13：00中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），25家廠商，800個以上職缺。

3. 3月12日（五）13：30-16：00中壢區公所（桃園市中壢區環北路380號）30家廠商，1,500個以上職缺。

4. 3月17日（三）9：00-13：00中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），28家廠商，800個以上職缺。

5. 3月19日（五）13：30-16：00桃園區陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），24家廠商，1,000個以上職缺。

6. 3月25日（四）9：00-13：00永康市民活動中心（桃園市桃園區中正五街315號），30家廠商，1,500個以上職缺

7. 3月26日（五）13：30-16：00南區青少年活動中心（桃園市平鎮區延平路一段168號），24家廠商，1,000個以上職缺。

8. 3月27日（六）10：00-15：00環球購物中心桃園A19戶外廣場（桃園市中壢區高鐵南路二段352號），30家廠商，1,000個以上職缺。

(中時 )