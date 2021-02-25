由日本軟銀集團支持的人工智慧（AI）機器人公司Berkshire Grey周三宣布，將透過與一家空殼公司合併推進上市計畫，該交易對合併後公司的估值為27億美元。

這項與Revolution Acceleration Acquisition Corp達成的併購交易，預計將為Berkshire Grey帶來約4.13億美元的現金收益，並預計在第二季完成。新冠肺炎疫情帶動網購激增，該物流自動化系統製造商正尋求搭上這一波蓬勃的商機。

受此消息激勵，Revolution Acceleration周三收盤大漲18.81%，為12.95美元。

Revolution Acceleration執行長德拉尼（John Delaney）表示，無論是零售、電商、食品雜貨，亦或是包裝物流供應鏈，都亟需要自動化，而Berkshire Grey以其一流技術，在實現自動化方面至關重要。

德拉尼曾出任國會議員，在去年12月成立了該特殊目的收購公司（SPAC），他在交易完成後將加入Berkshire Grey董事會。

Berkshire Grey由執行長瓦格納（Tom Wagner）於2013年創立，專攻AI物流自動化系統開發，主要客戶包括沃爾瑪、Target Corp和聯邦快遞（FedEx Corp）。該公司2020年營收為3500萬美元。

Berkshire Grey目前的投資方包括Khosla Ventures、日本軟銀集團、Canaan Partners和New Enterprise Associates等創投公司，未來將把其全部股權轉入合併後的公司。

(時報資訊)