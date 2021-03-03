軟銀集團在日本市場地位逐漸擴大，於周二截止收盤時，成日本東證指數第一權重股，終結豐田13年最大權重股霸主地位。

2021年至今，軟銀股價上漲近30%，突破20年前紀錄創歷史新高，因全球股市上漲提升了其投資組合公司的價值。

反觀豐田的2021年，遭受日本地震、美國暴風雪肆虐之下，生產一度中斷，經歷半導體短缺危機，又受到電動化的挑戰，股價劇烈波動，今年至今下降3.2%。

然豐田在市值上仍佔主導地位，不過東證指數則以「自由流通股權重比率」為重要參考，該比率基於市場上可交易股票數量，此衡量方法不計入大股東鎖定的股票、庫存股票、有業務往來股票或公司交叉持股。

三井住友銀行日興證券分析師指出，「豐田受到大量交叉持股的影響」。今年1月評估報告，將豐田自由流通股權重比率從55%下調至50%，而軟銀比率為60%。

軟銀日本市場地位逐漸擴大，日經225指數中為日本市值第二高公司，僅次於迅銷公司第二大權重股。

軟銀市值與豐田的差距逐漸縮小，在過去1年中更縮短了逾三分之二，目前比豐田25.9兆日，落後約4兆日元。

(中時新聞網)