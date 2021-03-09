台北股市今(9日)盤中一度大跌160點，但尾盤硬是由黑翻紅，加權股價指數終場小漲32.98點，收在15853.09點，分析師指出，今日台股可以逆轉勝是靠非電族群支撐，尤其金融、鋼鐵兩個類股，過去都是電子股當家的風向可能要改變了。

受到美國科技股重挫影響，台股今日開盤即下跌105.4點開出，盤中一度下殺至最低點的15657.92點，下跌163點，除尾盤外，盤中曾經兩度將指數拉升到平盤之上，大盤上下震盪逾200點，終場收在15853.09點，上漲32.98點。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，今日台股可以逆轉勝是靠非電族群，尤其是金融股，國泰金、富邦金去年獲利都在5元以上，股價今日大漲3%，拉動金融類股指數；另一個族群是鋼鐵，中鋼本周五(12日)要開4月以及第2季的盤價，第1季盤價是漲的，至於第2季，他打包票一定會漲，今日鋼鐵類股也上漲2%，就是靠這兩類股逆轉勝。

他也表示，金融、塑膠族群都已經來到波段新高，鋼鐵族群也呈現V型反轉，即將創下高點，從技術線型來看，現在市場重心顯然在非電族群，加上疫情即將結束解封，民眾消費支出將不再像去年集中在科技產品，會分散到日常生活用品，這部分的需求要出來了，過去都電子股當家，傳產沒表現機會的風向改變了。

台積電ADR8日重挫，讓台積電今日開盤即下跌13元，開在585元，守在上周低點584元之上，因台股權重股已成外資提款機，台積電開盤後雖曾拉升至595元，但無緣見到6字頭，尾盤在大單敲進下，收在今日的最高點595元，下跌3元。

(中時新聞網)